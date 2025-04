Cancellato il volo Pescara-Bruxelles per uno sciopero in Belgio

volo Pescara-Bruxelles Charleroi operato dalla compagnia aerea Ryanair di martedì 29 aprile è stato Cancellato. Il volo Fr5015 in partenza nella mattinata di martedì 29 aprile dall'aeroporto d'Abruzzo alle ore 9:30 con arrivo previsto all'aeroporto di Bruxelles (Crl) per le ore 11:35 ha.

