Marcell Jacobs a Belve | Chi parla di doping mi dà fastidio

(Adnkronos) – "Sui social c'è rabbia e cattiveria nei miei confronti, nessuno però mi ha detto in faccia certe cose. Quello che mi dà più fastidio in assoluto è quando parlano di doping sui social". Marcell Jacobs, ex campione olimpico dei 100 metri, risponde così alle domande di Francesca Fagnani nell'intervista a Belve in oggi.

Milano, 29 aprile 2025 – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani e giunto alla quinta stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì, a partire da oggi. Tra gli ospiti della prima puntata Marcell Jacobs. Il campione olimpico a Tokyo 2020 e primatista europeo dei 100 metri si racconta in un'intervista intima e profonda. Dalle domande di Fagnani emerge l'intensità dello sportivo e la complessità dell'uomo.

