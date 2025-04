Ucraina Russia | Tregua è per avvio colloqui con Kiev Ma Trump sta perdendo la pazienza

Tregua di tre giorni della guerra in Ucraina? Per la Russia rappresenta l'inizio dei colloqui diretti con Kiev, per Kiev è solo l'ennesimo atto di cinismo di Vladimir Putin. Ad esprimere le due divergenti opinioni, nel giorno in cui la Casa Bianca avverte che Trump sta "perdendo la pazienza", sono stati il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'analista Anatoly Amelin, ceo e fondatore dell'Istituto per il futuro ucraino.

(Adnkronos) – La tregua di tre giorni della guerra in Ucraina? Per la Russia rappresenta l'inizio dei colloqui diretti con Kiev, per Kiev è solo l'ennesimo atto di cinismo di Vladimir Putin. Ad esprimere le due divergenti opinioni, nel giorno in cui la Casa Bianca avverte che Trump sta "perdendo la pazienza", sono stati il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'analista Anatoly Amelin, ceo e fondatore dell'Istituto per il futuro ucraino.

Ucraina, Russia: “Tregua è per avvio colloqui con Kiev”. Ma Trump “sta perdendo la pazienza” - (Adnkronos) – La tregua di tre giorni della guerra in Ucraina? Per la Russia rappresenta l’inizio dei colloqui diretti con Kiev, per Kiev è solo l’ennesimo atto di cinismo di Vladimir Putin. Ad esprimere le due divergenti opinioni, nel giorno in cui la Casa Bianca avverte che Trump sta “perdendo la pazienza”, sono stati il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l’analista Anatoly Amelin, ceo e fondatore dell’Istituto per il futuro ucraino. 🔗ildenaro.it

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

