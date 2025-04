Lavoro Mattarella | Salari troppo bassi in Italia molte famiglie non ce la fanno Intollerabili morti e infortuni

Italia, quello dei Salari troppo bassi. molte famiglie non ce la fanno". Lo dice il Presidente Mattarella alla vigilia del Primo Maggio. E' allarme Salari per il presidente della Repubblica che quest'anno ha deciso di ricordare la festa dei lavoratori del primo maggio da una efficiente fabbrica farmaceutica, la Bsp di LatinaL'articolo Lavoro, Mattarella: “Salari troppo bassi in Italia, molte famiglie non ce la fanno. Intollerabili morti e infortuni” proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Lavoro, Mattarella: “Salari troppo bassi in Italia, molte famiglie non ce la fanno. Intollerabili morti e infortuni” "E' un grande problema per l', quello deinon ce la". Lo dice il Presidentealla vigilia del Primo Maggio. E' allarmeper il presidente della Repubblica che quest'anno ha deciso di ricordare la festa dei lavoratori del primo maggio da una efficiente fabbrica farmaceutica, la Bsp di LatinaL'articolo: “innon ce la” proviene da Firenze Post. 🔗 .com

Mattarella, morti sul lavoro e salari tra le priorità del Paese - A pochi giorni dalla Festa dei lavoratori, il Capo dello Stato ha ricordato l'importanza dei diritti sul lavoro, ponendo l'attenzione sull'urgente e necessario intervento dello Stato a tutela della sicurezza dei lavoratori L'articolo Mattarella, morti sul lavoro e salari tra le priorità del Paese proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Mattarella, intollerabile indifferenza su morti sul lavoro. Poi l'appello: le famiglie stentano, i salari sono insufficienti - «Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che, nel nostro Paese ha già mietuto, in questi primi mesi, centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla disperazione. Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. E’ evidente che l'impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato. Riguarda le istituzioni, le imprese, i lavoratori... 🔗feedpress.me

Lavoro, Mattarella: “I salari bassi creano calo demografico e cervelli in fuga” - Latina, 29 aprile 2025 – "I salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia. Incidono anche sul preoccupante calo demografico, perché i giovani incontrano difficoltà a progettare con solidità il proprio futuro. Resta, inoltre, alto il numero di giovani, con preparazione anche di alta qualificazione, spinti all'emigrazione. Questi fenomeni impoveriscono il nostro "capitale umano". Tocca un tema urgente e spinoso oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visitando a Latina l'azienda BSP Pharmaceuticals S. 🔗quotidiano.net

L’affondo di Mattarella: «In Italia salari troppo bassi» - (Lavoro) «Salari inadeguati sono un grande problema per l’Italia. Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita». Sergio Mattarella, alla vigilia del 1 maggio, lancia un messaggio forte al ... 🔗ilmanifesto.it

MATTARELLA CELEBRA LA FESTA DEL LAVORO A LATINA: "PREOCCUPAZIONE PER I SALARI TROPPO BASSI" - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a di Latina, in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro Intervento molto sentito da parte del President ... 🔗informazione.it

La denuncia di Mattarella per la festa del lavoro: “Stipendi inadeguati” - Il presidente della Repubblica parla da Latina: “Contrastare il caporalato”. Poi il monito per le morti nei cantieri: “Una piaga, inaccettabile ... 🔗repubblica.it