WWE | La nuova fazione di Rollins Breakker ed Heyman non si allargherà?

Un nuovo sodalizio prende forma nella WWE dopo WrestleMania 41

Una nuova e potente alleanza ha fatto il suo debutto nella WWE durante la settimana di WrestleMania 41. Tutto è iniziato nella prima notte del grande evento, quando Seth Rollins ha scioccato tutti formando un'inaspettata alleanza con Paul Heyman sorprendendo sia CM Punk che Roman Reigns durante lo Showcase of the Immortals.

Il sodalizio si è poi espanso due notti dopo, durante il Raw After Mania, quando l'ex campione intercontinentale Bron Breakker è stato ufficialmente accolto nel gruppo, completando quello che al momento appare come un singolare trio.

Una fazione unica nel suo genere, non un'imitazione del passato

Immediatamente dopo la formazione di questa alleanza, i fan e gli esperti del settore hanno iniziato a tracciare paragoni con storiche fazioni del passato, principalmente con la Dangerous Alliance guidata dallo stesso Heyman in varie compagnie e con l'Evolution.

