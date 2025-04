Brusca frenata del bus tra la strada parco e via Arno cade un passeggero I timori di un autista | Servono più vigili

passeggero del bus elettrico cade dopo una Brusca frenata del mezzo sulla strada parco, all'intersezione con via Arno, a Montesilvano. A raccontare come è andata è un autista, al momento dell'accaduto fuori servizio, ma vicino al conducente di turno. "Semaforo verde", dice, "quindi. 🔗 Ilpescara.it - Brusca frenata del bus tra la strada parco e via Arno, cade un passeggero. I timori di un autista: "Servono più vigili" Undel bus elettricodopo unadel mezzo sulla, all'intersezione con via, a Montesilvano. A raccontare come è andata è un, al momento dell'accaduto fuori servizio, ma vicino al conducente di turno. "Semaforo verde", dice, "quindi. 🔗 Ilpescara.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Brusca frenata del bus tra la strada parco e via Arno, cade un passeggero. I timori di un autista: "Servono più vigili" - Un passeggero del bus elettrico cade dopo una brusca frenata del mezzo sulla strada parco, all'intersezione con via Arno, a Montesilvano. A raccontare come è andata è un autista, al momento dell'accaduto fuori servizio, ma vicino al conducente di turno. "Semaforo verde", dice, "quindi... 🔗ilpescara.it

Brusca frenata sull’autobus. Due passeggeri in ospedale - Una brusca frenata e tutti i passeggeri finiti a terra. È accaduto ieri mattina alle 10 su un bus elettrico della linea 1 di Asf, che stava transitando lungo via Milano, diretto verso piazza San Rocco. Quando è arrivato all’altezza dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Cigalini, due turiste sono improvvisamente sbucate attraversando la strada, nonostante il bus fosse già a una distanza molto ravvicinata. 🔗ilgiorno.it

Autista Ncc taglia strada al bus, feriti otto passeggeri - Una frenata d'emergenza conseguenza di una possibile manovra azzardata da parte di un autista alla guida di una vettura Ncc (Noleggio con conducente). È quanto è stato costretto a fare l'autista di un bus di linea in transito stamattina in Centro Storico. Un brusco stop in conseguenza del quale... 🔗romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Brusca frenata del bus tra la strada parco e via Arno, cade un passeggero. I timori di un autista: Servono più vigili; Nuovo incidente sulla strada parco, scontro auto - bus elettrico all'incrocio con via Torrente Piomba; Nuovo incidente sulla strada parco, scontro auto - bus elettrico all'incrocio con via Torrente Piomba; Brusca frenata sull’autobus. Due passeggeri in ospedale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Brusca frenata sull’autobus. Due passeggeri in ospedale - Una brusca frenata e tutti i passeggeri finiti ... due turiste sono improvvisamente sbucate attraversando la strada, nonostante il bus fosse già a una distanza molto ravvicinata. 🔗msn.com

Frenata brusca in città, ti portano via 1.000€ e la patente: nuovo Codice approvato da Salvini | È panico ai semafori - Ma questi non sono gli unici atti che possono mettere a grande rischio gli utenti della strada. Anche muoversi in città è pericoloso, basta anche una semplice frenata brusca, ecco cosa sta cambiando. 🔗f1world.it

Frenata troppo brusca, ora la multa sale a 345€ e sospensione patente: anche se non c’è nessun incidente ti pelano - In sostanza una frenata troppo brusca, soprattutto se combinata con una distanza di sicurezza inadeguata, può trasformarsi in un pericolo per sé e per gli altri utenti della strada. Nuove sanzioni: ... 🔗f1world.it