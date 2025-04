Inter Del Piero | Non abituati a questi momenti

Piero ha commentato il momento dell’Inter, uscita sconfitta tre volte nel giro di una settimana. Negli studi di Sky Sport, Del Piero ha fatto il punto sul momento della squadra di Simone Inzaghi alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Barcellona si èL'articolo Inter, Del Piero: “Non abituati a questi momenti” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Inter, Del Piero: “Non abituati a questi momenti” L’ex capitano della Juventus Alex Delha commentato il momento dell’, uscita sconfitta tre volte nel giro di una settimana. Negli studi di Sky Sport, Delha fatto il punto sul momento della squadra di Simone Inzaghi alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Barcellona si èL'articolo, Del: “Non” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Calciomercato Inter, Piero Ausilio: «Io firmo per alzare al cielo quella coppa. Stiamo iniziando una trattativa per…» - Calciomercato Inter, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra il sogno Scudetto e qualche retroscena Intervistato da Sport Mediaset, Piero Ausilio, oltre a spiegare cosa è successo con Marco Asensio per quel rumors di calciomercato Inter, ha parlato anche degli obiettivi stagionali dei nerazzurri tra scudetto e Champions League. SE MI CHIEDESSERO DI FIRMARE ORA: […] 🔗calcionews24.com

Inter, Inzaghi: “Non siamo abituati a perdere due partite di fila” - Al termine del derby perso 0-3 dall’Inter ieri sera, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset esprimendo tutto il suo rammarico per l’eliminazione dalla Coppa Italia e in generale gli ultimi negativi giorni trascorsi. Per l’Inter infatti, è sfumato il sogno Triplete. Ancora una volta in questa stagione, i L'articolo Inter, Inzaghi: “Non siamo abituati a perdere due partite di fila” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Del Piero incorona: «Calhanoglu top in Europa! Inter, tasselli giusti» - Del Piero a parlare della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta per 2-0 e allo stesso ha detto la sua anche su Calhanoglu. Il turco autore di un assist da calcio d’angolo. TOP IN EUROPA – Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport 24, commenta il successo dell’Inter sull’Atalanta. Allo stesso tempo, l’ex campione non ha dubbi su Hakan Calhanoglu: «Calhanoglu in quella posizione con l’Inter sono diventate un molto di più. 🔗inter-news.it

Del Piero ammette: «Inter non abituata a questi momenti. Inzaghi? Dalle sue parole si comprende questo» - Del Piero ha commentato ai microfoni di Sky il momento dell’Inter di Simone Inzaghi, uscita sconfitta tre volte in una settimana Del Piero si è espresso così sulla crisi dell’Inter di Simone Inzaghi, ... 🔗informazione.it

Del Piero: "L'Inter deve recuperare un po' di freschezza" - Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando lo stato di forma dell'Inter che domani affronterà il Barcellona in semifinale di Champions League. Ecco ... 🔗tuttojuve.com

Del Piero: "Barcellona-Inter, animo diverso. Ma da queste cose Inzaghi deve tirare fuori gli stimoli" - Dagli studi di Sky Sport, l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha analizzato così il momento negativo dell'Inter che domani affronta il Barcellona per la semifinale d'andata di Champions ... 🔗msn.com