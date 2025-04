Game-experience.it - Ultra Mega Cats, annunciata la data di uscita con il nuovo trailer

I gatti più tosti dell’universo stanno per scendere in campo:ha finalmente unadiufficiale, fissata per il 3 giugno 2025, e arriva con unesplosivo. Il gioco promette di portare azione, ironia e un’estetica da cartone animato in un’avventura cooperativa in terza persona, dove fino a tre giocatori potranno affrontare orde di nemici bizzarri, tra ratti meccanici, scienziati rettiliani e porcellini d’India armati fino ai denti.Ilrivela anche Clint, ilpersonaggio giocabile, un leggendario pistolero felino doppiato da Roger Clark, celebre per il ruolo di Arthur Morgan in Red Dead Redemption. Clint è un vecchio manul solitario, ma ancora letale: pare sia in grado di estrarre la pistola in meno di 20 millisecondi. Sarà disponibile già all’inizio dell’Early Access, insieme ad altri due dei cinque gatti totali selezionabili, ciascuno con abilità e percorsi di progressione personalizzati. 🔗 Game-experience.it