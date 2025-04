Dichiarazione Dei Redditi 2025 | Al Via Da Oggi La precompilata

2025 si apre ufficialmente Oggi 30 aprile con la disponibilità online della Dichiarazione dei Redditi precompilata. Un appuntamento che coinvolge milioni di contribuenti italiani e che, grazie alle novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate, punta a rendere più semplice e veloce la gestione degli adempimenti fiscali.

Dichiarazione redditi 2025, approvato il nuovo modello: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - È stato reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate il nuovo modello 770 che dovrà essere presentato durante il 2025: tutte le informazioni in merito. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo provvedimento (numero 75896/2025 del 20 febbraio 2025) per comunicare l'approvazione del nuovo modello 770 che potrà essere presentato e trasmesso in vista della nuova stagione dichiarativa che fa riferimento all'anno di imposta 2024.

