Come sta mio marito Paola Perego parla a dieci giorni dal grave incidente di Lucio Presta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una decina difa era stata data una notizia bruttissima su. Ildiè rimasto vittima di unche gli ha procurato dei problemi fisici non da poco. Subito era stato detto che fosse vivo solo per miracolo, visto che le conseguenze potevano essere ben peggiori. Era stato condotto in ospedale per le cure del caso.si era ribaltato con il suo trattore nel Lazio, nelle campagne della Sabina, mentre si trovava in un terreno di sua proprietà. Il mezzo agricolo gli era piombato su di lui, causandogli delle problematiche alla spalla e la frattura delle costole.scritto da Today, trattandosi di 450 chili addosso, poteva esserci anche una tragedia. E ora are deldie delle sue condizioni dopo l’è stata proprio la conduttrice.