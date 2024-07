Come sta Marc Marquez? Le condizioni dopo l’incidente | spunta una frattura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)è pesantemente caduto nelle battute iniziali delle pre-qualifiche del GP di Germania, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Il centauro spagnolo, che ama la pista tedesca, è scivolato in curva 11 ed è rientrato ai box, mapoco è tornato sul tracciato per siglare un giro veloce, pur rimanendo fuori dalla top-10 e venendo così costretto a disputare il Q1 delle qualifiche. Una volta terminata la sessione, però, il fuoriclasse iberico si è rivolto al centro medico e gli è stata diagnosticata unaa un dito. Inizialmente il dottor Charte aveva escluso lesioni o fratture gravi: “Ha una forte contusione sulla parte costale destra. Non ci sono fratture. Continuerà con il trattamento, con gli antinfiammatori e vedremoevolverà la situazione“.