Colori in via della Spiga Rispunta l’Infiorata | Celebriamo l’umanità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’elegante pavé di viaè appena tornato a fiorire, per la quarta edizione di "Semina", "" organizzata dala multinazionale delle costruzioni Hines col patrocinio dei Comuni di Milano e di Noto, patria dell’originale siciliana nonchésessantina di maestri infioratori che hanno realizzato l’opera destinata a deliziare le passeggiate dei turisti e fare da sfondo ai selfie (anche) dei locali da ieri a domenica 7 luglio; e in collaborazione con l’associazione Amici di via, in particolare degli sponsor di questa edizione (Moschino inquilino del civico 26, Carron, Colliers, Sebastian Milano, Techbau, Orrick e White & Case) cui si aggiunge il supporto dell’Istituto comprensivo Milano. Esauriti i titoli di testa, resta da raccontare il tappeto floreale steso sul confine storico Nord-Orientale del QuadrilateroModa.