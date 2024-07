CNA e Confartigianato Salerno | Deponiamo le armi Contro l’Abusivismo nel settore Benessere Flash Mob il 22 Luglio dinanzi la Prefettura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiConsegneranno pettini, pennelli, lime per unghie: una sorta di deposizione delle, in una battaglia infinita. Così, con unmob, parrucchieri, estetiste, barbieri della provincia dichiederanno un aiuto nella difesa della legalitàil dilagante fenomeno delche crea concorrenza sleale. L’iniziativa si terrà lunedì 22a partire dalle nove sotto ladied è promossa da Cna e. Le due sigle che rappresentano gli artigiani delaccompagneranno le loro imprese danneggiate dal fenomeno a deporre gli strumenti del mestiere, insieme ad un documento in cui le associazioni di categoria denunciano i disagi della concorrenza sleale creata dai concorrenti abusivi e chiederanno anche al Prefetto di, quale rappresentante del Governo in ambito locale, di sostenere le proposte lanciate a livello nazionale.