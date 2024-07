Carcere di Sollicciano la conferenza stampa dopo la rivolta dei detenuti Presente anche la sindaca Funaro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 –il suicidio del 20enne e ladei, aldiè stata indetta unacon il presidente della Camera penale Luca Maggiora, il garante deidi Firenze Eros Cruccolini, la neo-elettadi Firenze Saraaccompagnata dal deputato Federico Gianassi e il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi. Come si vive (e si muore) neldi. Topi, cimici, muffa. Il grido inascoltato del detenuto di 20 anni, poi il suicidio Laè stata indetta in seguito a quanto accaduto ieri pomeriggio. Un detenuto di 20 anni si è tolto la vita in cella ed è scattata ladei carcerati. Per tutto il pomeriggio e fino alla sera ihanno gridato dalle finestre, appiccando incendi e sventolando manifesti chiedendo aiuto per la situazione del penitenziario.