Cantiere T2 a Ponteranica da lunedì 8 luglio modifiche alle Linee Atb 7 e 9

(Di venerdì 5 luglio 2024). Con la chiusura di via Papa Giovanni XXIII aper l’avvio deldella T2 Bergamo – Villa d’Almè, Atb comunica che, a partire d7 diper l’intera durata dei lavori, la linea 7 e le corse della linea 9 che transitano su via Valbona subirannodi percorso. Nello specifico: le corse dirette ae Sorisole, giunte in via Ruggeri da Stabello percorreranno via Pontesecco per poi immettersi in via Valbona e riprendere il percorso regolare; le corse dirette a Bergamo giunte in via Madonna dei campi percorreranno via Fustina, via Moroni, via Ramera per poi riprendere il percorso regolare; Le fermate ubicate in via Papa Giovanni XXIII a, in entrambi i sensi di marcia, e lungo la via Valbona (nella sola direzione di Bergamo) verranno sospese.