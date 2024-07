Calciomercato Torino due contropartite in arrivo?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un nuovo percorso tecnico sta per iniziare all’ombre della Mole Antonelliana. Dopo l’addio di Ivan Juric che per diversi anni ha vissuto sulla panchina dei granata, un nuovo regno è appena cominciato: una volta centrata la promozione con il Venezia dalla Serie B alla Serie A vincendo i playoff della cadetteria, Paolo Vanoli ha abbracciato la causa di Urbano Cairo accomodandosi sulla plancia di comando della società piemontese. Un nuovo start, quindi, che potrebbe influenzare fortemente ilin entrata del. Occhio, però, ai diversi talenti messi in vetrina dal club, con Davide Vagnati che potrebbe accettare almeno duetecniche in grado di sopperire, in parte, alle dolorose partenze. Ecco la situazione attuale.