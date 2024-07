Biden | Non mi ritiro Batterò Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – Dopo l’incontro con diversi politici e governatori democratici delle scorse ore,torna in pubblico e afferma: “Non mi”. Un presidente Joecombattivo ha infatti arringato con un discorso di un quarto d'ora i suoi sostenitori nel Wisconsin, attaccando il suo rivale Donaldcome "criminale già condannato", "il più grande bugiardo" e "una minaccia per la democrazia" in America. US President Joearrives to board Air Force One at Joint Base Andrews in Maryland on July 5, 2024.is travelling to Madison, Wisconsin, for a campaign event. (Photo by SAUL LOEB / AFP) Sono passati otto giorni dal famigerato dibattito che l'aveva visto confuso e poco presente, suscitando dubbi sull'opportunità di rimanere in pista per la rielezione, perchédicesse pubblicamente "Resto in corsa e".