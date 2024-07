Argentina Scaloni | Vincere così non è divertente Per Martinez non ho più parole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lionel, ct dell’, è intervenuto in conferenza stampa dopo che l’è approdata in semifinale di Copa America 2024. Nonostante il successo ai danni dell’Ecuador ai rigori e il passaggio del turno,non ha gradito la prestazione dei suoi all’NRG di Houston: “Non mi sono divertito per niente.non è. Ovviamente sono soddisfatto perché ci siamo qualificati e perché la squadra c’è, a prescindere che giochi bene o male. Ma ribadisco che non mi sono affatto divertito“. Su Emiliano, man of the match e decisivo con i due rigori parati: “Non ho più. Non solo intuisce o tocca il pallone sui rigori, ma addirittura li para: si sente il rumore quando salva la palla. Abbiamo una fiducia enorme nei suoi confronti“.