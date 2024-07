Antonella Colossi l’amore per Giacomo Bozzoli e una vita da sogno finita a pezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Brescia, 5 luglio 2024. La passione per l’arte ereditata dai genitori e dai nonni, questi ultimi fondatori di una rinomata galleria in centro a Brescia, la “Arte Contemporanea”, della quale aveva assunto la gestione assieme alla sorella; l’attività editoriale,per gli abiti firmati e per la moda, e soprattutto quello sconfinato perconosciuto dodici anni fa e con cui aveva scelto di fare un figlio., 42 anni a settembre, è sempre stata convinta, fin dal primo grado di giudizio, dell’innocenza di. Una convinzione granitica, mai scalfita nemmeno dalla conferma del carcere aarrivata prima in Appello e poi Cassazione. Per questo non ha esitato a seguire il marito in una fuga dall’Italia programmata ancora prima del verdetto definitivo degli ermellini.