Alex Marangon l’autopsia | Non è stato un incidente e non si è suicidato

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ipotesi molto gravi dietro una terribile tragedia.non si è: è questa la conclusione alla quale sono giunti in queste ore i medici che hanno eseguitosul corpo del 25enne barman di Marcon (Venezia), trovato morto nel Piave dopo aver partecipato a un rituale amazzonico in un’abbazia.Leggi anche: India, 14enne contrae l’ameba mangia cervello e muore dopo un bagno in piscina Sul cadavere del giovane sono state individuate numerose ferite in testa, verosimilmente provocate da un oggetto contundente. L’esame èeseguito dal medico legale Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima. Alerano presenti anche i carabinieri. Gli investigatori cercheranno ora di capire cosa sia successo: resta in piedi l’ipotesi di un, con il giovane che potrebbe essere caduto provocandosi le profonde ferite sul cranio, ma l’idea si sta facendo via via sempre più inverosimile a causa del numero di colpi.