Affitti a Milano | fino a 1 760 euro al mese per un bilocale di 55 metri quadrati

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non si ferma la corsa dei prezzi degli. Secondo un’analisi del centro studi di Locare, riportata da Repubblica, nei primi mesi del 2024 i canoni hanno continuato a crescere in ogni quartiere del capoluogo lombardo. Le date prese come riferimento per lo studio sono due: il 31 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024. Se si guarda al centro storico di, il canone di affitto annuo al metro quadro è passato dai 378dello scorso anno ai 384 di fine marzo. A Quadronno, poco lontano dal centro, si passa da 345 a 356al metro quadro. L’aumento più vertiginoso si registra nel quartiere Magenta-Cadorna, che schizza in soli tre mesi da 271 a 378. Perché aumentano gliSecondo Andrea Napoli, ceo di Locare, «la crescita dei prezzi è il risultato di una combinazione di fattori economici e sociali».