A Firenze per un’estate chic e gourmet

(Di venerdì 5 luglio 2024) È ormai iniziato il periodo estivo, con le belle giornate il sole e il caldo, tanto atteso dopo una primavera un po' incerta e comincia quel periodo fatto di sogni, viaggi, avventure, divertimento e allegria. C’è chi conta i giorni che mancano alle tanto attese vacanze e chi invece per necessità o scelta trascorrerà il periodo estivo in città — una tendenza sempre più diffusa — ma senza rinunciare a momenti spensierati come aperitivi o serate in locali e giardini per coccolarsi e godere di ambienti raffinati e cucine ricercate. Amolte sono le scelte per chi vuole vivere momenti “vacanzieri” all’ombra della Cupola del Brunelleschi dopo una bella passeggiata sul lungarno. Uno di questi è la Degusteria Italiana: un viaggio “fiorentino” tra prelibatezze di selvaggina, formaggi e tartufo, Situato nel triangolo d'oro della città tra Piazza della Signoria e Ponte Vecchio, a due passi dal Museo degli Uffizi, è una sosta rigenerante per gli amanti della cucina di alta classe.