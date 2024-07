24 nuovi Eurofighter per l’Italia La richiesta del governo alla Camera

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024)intende potenziare la sua flotta di caccia da superiorità aerea acquisendo altri 24Typhoon. Arrivano conferme istituzionali su quello che è stato a lungo un rumour: il, infatti, ha sottoposto l’acquisto al parere delladei deputati, che si esprimerà tramite la commissione Difesa (IV) e la commissione Bilancio e tesoro (V), rispettivamente entro il 13 agosto ed il 24 luglio. Si tratta, comunque, di pareri non vincolanti, a testimonianza dell’intesa tra via XX Settembre e Palazzo Chigi in materia. Per quanto non si sappia ancora nient’altro di ufficiale, si può ipotizzare un’operazione volta a rimpiazzare la prima tranche entrata in servizio a inizio anni Duemila con l’ultima versione disponibile. Non si tratta di una spesa già ventilata all’interno dell’ultimo documento programmatico pluriennale (dpp 2023-2025) e, essendo l’acquisto stimabile tra i 5 e gli 8 miliardi di euro, è presumibile che le risorse verranno trovate col prossimo bilancio della Difesa.