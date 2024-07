Wimbledon Musetti vince derby con Darderi e va al terzo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) – Lorenzoavanza aldi2024, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra. Oggi il 22enne azzurro, numero 25 del mondo e del seeding,ilcon il coetaneo e connazionale Luciano, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4 in tre ore e 49 minuti. Amara uscita di scena per Flavio Cobolli. Il tennista romano cede solo al quinto set al cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero 24, con il punteggio di 7-6 (7-4), 7-6 (7-4), 4-6, 4-6, 6-4 in tre ore e 53 minuti di gioco. Avanti Novak Djokovic. Il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera l’inglese Jacob Fearnley, numero 277 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 dopo tre ore di partita.