Vigor il bomber è Ciro Antonio Ferrara rossoblu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le voci si trasformano in fatti. Giorno dopo giorno le sensazioni ed i rumori del mercatoino prendono forma, infatti, dopo la pioggia di conferme, da Roberto a Pesaresi, passando per Magi Galluzzi sino a Tomba, ecco il primo nuovo acquisto dellaè un nuovo attaccante, in un certo senso, sarà l’erede di Kerjota. "Il primo volto nuovo per la stagione 2024/2025 ha finalmente un nome e cognome:è ufficialmente un giocatore della- fa sapere il club attraverso una nota -. Innesto di qualità e di gamba, di categoria, che sarà presto a disposizione di mister Aldo Clementi. Dribbling, assist e gol: tutto ciò sarà garantito allo stadio Bianchelli e in giro per l’Italia. Non vediamo l’ora di rendercene conto: benvenuto, per tutti".