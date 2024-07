Tuttosport – Roma la tuta non è gold ma…biancoceleste! Bufera nel club salta una testa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 luglio 2024) 2024-07-03 21:39:01 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: Può unafar esplodere una tifoseria? Sì, soprattutto se i colori sono sbagliati. Chiedete pure alla, che nelle ultime ore ha dovuto togliere dal commercio un capo d’abbigliamento perché conteneva il colore turchese. E il collegamento ovviamente è al celeste dei rivali storici della Lazio. Ilgiallorosso negli ultimi anni è stato uno dei pochi a non sbagliare quasi mai una divisa a livello estetico, soprattutto con il passaggio all’Adidas, ma questa volta i supporters non hanno potuto lasciar correre., ladella discordia: sospeso il responsabile marketing La, dopo il polverone social e migliaia di messaggi contro il, ha deciso anche di sospendere il Chief Commercial and Brand Officer Michael Wandell, responsabile del lancio del kit Adidas per la nuova linea della stagione 2024/2025.