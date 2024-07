Tra i morti l’orologio del babbo Marisa scoprì così 80 anni fa l’orrore della strage di Meleto Il giorno del dolore e dei ricordi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il sole di mezzosquarciò una nuvola, l’odore del fumo, acre, e di carne bruciacchiata, all’improvviso, la invasero dappertutto.guardò il fienile bruciare. Quella era l’aia didove era cresciuta, dove suo fratello aveva fatto la cena del matrimonio, quella era l’aia in cui aveva giocato da bambina, l’aia in cui suo padre le aveva insegnato i colori dell’alba. Quella stessa aia in cui adesso riconosceva un pezzo di camicia bruciato dello scheletro annerito dal fuoco di suo zio. Dove un groviglio di corpi abbrustoliti bruciava nel crepitio delle fiamme, di fronte ad un fienile ormai avvolto dal fuoco. Con l’indice puntato contò fino a diciotto crani. Poi, quando dagli scheletri avvizziti comparve una mano nera condi suo, perse il conto, perse il senso del tempo e qualcosa, dentro di lei, si ruppe improvvisamente come una diga, come un oceano che la travolse e provò a fuggire.