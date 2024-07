Successo per la gara a tappe allievi Memorial Marchetti Gaggioli vince il Giro dei tre comuni a Ponsacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo treche hanno coinvolto come sedi di partenza Cascina, Calci e Cenaia, si è concluso asede di arrivo delle tre giornate, ildei TreSilvanoa punti per, unica del genere in Italia. La seconda edizione dopo quella del 2023, è stata vinta dal toscano William Lucianodel Team Valdinievole grazie al secondo posto nella crono inaugurale, ed ai piazzamenti nelle due successive frazioni vinte dal trentino Davide Zanei per distacco e dal piemontese Nicola Cerame allo sprint. Da segnalare la caduta di Bellato (Us Biassono) che era secondo in classifica poco prima della conclusione della frazione finale. Una bella conferma per, al terzostagionale e quarto nel campionato italiano a cronometro di Grosseto.