Sondaggi politici elettorali oggi 4 luglio 2024 | Mattarella il leader più gradito sale il gradimento nei confronti di Meloni Tajani e Schlein

(Di giovedì 4 luglio 2024)– È il presidente della Repubblica Sergioilpolitico che ottiene maggiori consensi: è quanto emerge dagli ultimielaborati da YouTrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione, infatti, il Capo dello Stato ha la fiducia del 67% degli italiani, un dato in crescita del 5 per cento rispetto alo precedente rinte a maggio. In aumento anche la fiducia neidella premier Giorgia, al secondo posto con il 35% delle preferenze, seguita daldi Forza Italia Antonioche si piazza al 29%. Entrambi i, però, non hanno la fiducia del 60 per cento degli intervistati. Ladel Pd Ellyottiene il 28% della fiducia, registrando il 62 per cento dei contrari, seguita da Giuseppe Conte e Matteo Salvini, rispettivamente con il 26 e il 2o per cento.