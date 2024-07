Si torna al voto ma per il bilancio partecipativo Sei i progetti in gara per essere realizzati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Residenti di nuovo chiamati alMa questa volta per scegliere quale dei 6del "Partecipato" dovràrealizzato dal Comune di Bresso. Fino a mercoledì 10 luglio i bressesi (inclusi quelli che compiranno 18 anni entro il 31 dicembre), possono partecipare alla vita della comunità cittadina esprimendo la loro preferenza sulle idee progettuali, che sono arrivate all'ultima fase di questo esempio pratico di democrazia diretta, lanciato per la prima volta in città dalla giunta del sindaco Simone Cairo. Si può votare in due modi: il primo, online, tramite Google Form sul sito www.bresso.net/partecipato: il secondo scaricando dallo stesso sito istituzionale la scheda cartacea che dovràconsegnata all'Ufficio Protocollo del municipio di via Roma 25.