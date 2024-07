Sfruttamento prostituzione | blitz Polizia anche in Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024)inlacoinvolta nella vasta operazione digiudiziaria conclusasi nella notte in tutto il territorio italiano. Impiegati oltre 400 agentidi Stato in 27 province, coordinati dallo SCO (Servizio Centrale Operativo delladi Stato. Coinvolte Lucca, Massa Carrara, Pisa e Prato. Sette arresti, 71 denunce. Perquisizioni. Criminalità straniera, soprattutto cinese. Favoreggiamento eminorile. A supporto degli uffici investigativi hanno operato 60 equipaggi dei reparti prevenzione crimine e numerose unità cinofile. Ad Alessandria, Ancona, Aosta, Bari, Benevento, Catania, Cosenza, Cremona, Imperia, L’Aquila, Latina, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Oristano, Parma, Pisa, Prato, Roma, Savona, Teramo e Vibo Valentia, sono stati intensificati i controlli dinei principali luoghi utilizzati soprattutto da soggetti appartenenti alla così detta criminalità straniera, in particolare cinese, dediti al favoreggiamento e allodella, talvoltaminorile.