Serie A l’Inter comincia a Genova | il calendario completo del campionato 2024 25 VIDEO

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il debutto delnella nuova stagione dellaA sarà contro il Genoa. I vincitori dell’ultimo Tricolore cominceranno con una trasferta. Insomma, dopo la brutta figura azzurra a Euro, ecco ildeldi calcio/25 per fare dimenticare la cocente delusione. Si parte il 17 agosto. Il sorteggio delha stabilito esordio in trasferta anche per il Napoli di Conte, a Verona, mentre la Juventus ospiterà il Como. Per il resto Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino e Parma-Fiorentina. Juve-Roma, Lazio-Milan e Inter Atalanta alla terza giornata Inter- Atalanta, Juventus-Roma e Lazio-Milan: nella terza giornata, 1 settembre, i primi big match della nuovaA.