Senza voi senza noi senza questo noi io mi sento perso | il Capitano Gigi D’Agostino rinasce dopo il tumore e abbraccia il suo pubblico

(Di giovedì 4 luglio 2024) Emozionato e felice. È stata una serata speciale per ile padre della musica dance, tornato in scena per un concerto intero4 anni di stop dovuti al. Ieri sera ildi Rock In Roma lo ha accolto calorosamente. “Che bello essere di nuovo qui.voi,noi,noi, io mi”, sono state le prime parole di. Due ore di concerto sulle note delle immancabili “L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “In My Mind”, “Another Way” e “La Passion”. Quella diè una carriera trentennale iniziata a fine Anni 80 quando comincia come deejay nelle note discoteche torinesi, fino a raggiungere in pochi anni il successo non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, riconosciuto con premi nazionali e internazionali.