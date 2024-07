Salvini a Cortina scommessa vinta nessun piano ' B'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Non siamo in ritardo nei lavori, anzi c'è qualche giorno di anticipo. Alla faccia di chi fino a qualche mese fa voleva scappare, diceva che anon sarebbe stato fatto niente, che il Veneto non avrebbe avuto nulla. Noi siamo testoni, siamo qua e grazie agli operai, all'impresa, al commissario Fabio Saldini a Simico,nel 2026 sarà all'attenzione del mondo". Lo ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo, al termine del sopralluogo ai cantieri del nuovo Sliding Centre olimpico a. "Oltretutto - ha proseguito - avremo una tutela ambientale molto maggiore rispetto all'apertura dei cantieri, perchè ci saranno migliaia di nuovi alberi e ci sarà un'infrastruttura che sarà utilizzata e porterà turismo, ricchezza, bellezza.