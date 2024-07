Salerno Ruggi | importanti riconoscimenti al Reparto di Ematologia

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildie Trapianti di Midollo Osseo dell’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona di, diretto dal Professore Carmine Selleri, ha ricevuto di recente. Traguardi e obiettivi che arricchiscono il prestigio, la competenza e l’autorevolezza non soltanto del, ma di tutta la Sanità Salernitana. Il Centro Trapianti di Midollo Osseo CIC 928, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, ha ricevuto infatti il Certificato di Accreditamento da parte del Centro Nazionale Trapianti (CNT), ed ha ospitato inoltre, gli ispettori per l’accreditamento internazionale FACT-JACIE( Joint Accreditation Committee-ISCT&EBMT) e per la qualificazione Kite delle procedure di terapia CAR-T( terapia che utilizza specifiche cellule immunitarie, i linfociti t, prelevate dal sangue del paziente, modificate geneticamente e poi reinfuse nello stesso paziente per attivare la risposta del sistema immunitario contro la malattia).