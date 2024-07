Ronaldo è diventato un peso per il Portogallo? In patria il dibattito è aperto Le Parisien

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le prestazioni dia Euro2024 stanno facendo molto discutere. Il capitano delè molto lontano dalla sua miglior forma e i suoi tiri inconcludenti si trasformano spesso in occasioni sprecate per la propria squadra. Ilè diviso tra chi non riesce a separarsi dalla figura quasi mitologica die chi invece, ragionando più lucidamente, pensa che sia arrivata per lui l’ora di farsi da parte. Lesente il parere di alcuni tifosi. La scena ha fatto il giro del mondo, suscitando compassione, ma anche incomprensione. Lunedì 1° luglio, l’interoha vacillato quando Cristianoha sbagliato il rigore contro lo sloveno Jan Oblak un portiere che lui aveva spesso tormentato con il Real Madrid nella Liga.