Rima Hassan e l' antisemitismo in Europa

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quando un leader divide il futuro politico di un Paese in «noi o loro», dietro si nasconde sempre un pericolo: quello della radicalizzazione dello scontro. In questo caso – siamo in Francia alla vigilia del ballottaggio per il rinnovo del Parlamento – il «noi o loro» lo ha pronunciato Jean-Luc Mélenchon, leader di La France Insoumise, partito emerso come punto di riferimento della gauche francese, in seguito alla profonda e prolungata crisi dei socialisti e, più in generale, delle sinistre europee. Ebbene, quando lo stesso presidente Emmanuel Macron ha sciolto il parlamento dopo il deludente (per lui) voto europeo, pur di scongiurare una vittoria a valanga delle destre riunite nel Rassemblement National, Macron ha siglato (anche) con Mélenchon quel «patto di desistenza» o «patto repubblicano» volto a impedire ai sovranisti/populisti che si riconoscono in Marine Le Pen di ottenere la maggioranza assoluta.