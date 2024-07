Raya rende definitivo il trasferimento all’Arsenal dopo un prestito andato a buon fine

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Davidè entrato a far parte dell’Arsenal a titolo permanenteaver trascorso una stagione positiva indal Brentford nel 2023-24.è arrivatolo scorso anno con undi una stagione: i Gunners hanno pagato una quota didi 3 milioni di sterline e hanno accettato un’opzione di 27 milioni di sterline perre ilpermanente. Ha superato Aaron Ramsdale, guadagnandosi un posto da titolare e ha mantenuto la porta inviolata per 16 partite, mentre la squadra di Mikel Arteta si è classificata seconda in Premier League e si è aggiudicata il premio Guanto d’Oro della competizione. Jordan Pickford (13) dell’Everton è stato l’unico altro portiere ad aver mantenuto la porta inviolata per più di 10 partite nella competizione.