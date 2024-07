Rai | Rizzo Nervo ' ora chi garantisce che nel frattempo non avvengano nomine?**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Mi sembra una vicenda francamente kafkiana, da una parte il Tar dice che il nostro ricorso è meritevole di essere esaminato e per questo fissa l'udienza il 23 ottobre, dall'altra il Cds dice che non interviene perché c'è l'udienza del Tar: non si capisce però chi garantisca che nelnonle nomine". A dirlo all'Adnkronos è il consigliere Nino, commentando a caldo la decisione del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello - dove lui figura tra i ricorrenti- di sospendere l'iter delle nomine Rai perché in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e con le nuove norme europee. "Il Consiglio di Stato -spiega- ha respinto il ricorso sulla base della 'mancanza di interesse', in quanto le nomine non sono ancora avvenute.