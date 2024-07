Preparare la pelle all’estate al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo | benessere e relax sul mare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’estate è arrivata e con essa il desiderio di trascorrere giornate in spiaggia, godendo del sole e della brezza marina. Tuttavia, prima di esporre la nostraai raggi UV in modo sicuro, è fondamentale prendersene cura, preparandola in modo adeguato. Il; Spa, rinomato per i suoi trattamenti di, è il luogo ideale in cui rigenerarsi, avere unaradiosa e pronta per la bella stagione.: un’oasi di lusso aSituato direttamente su uno degli arenili più vasti d’Europa, il; Spaè un simbolo di eleganza e comfort. Con una vista mozzafiato sul Mar Adriatico, questa struttura offre un soggiorno indimenticabile unito a un’ampia gamma di servizi wellness pensati per rigenerare corpo e mente.