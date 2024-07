Pesche ripiene | una ricetta davvero irresistibile

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’estate in Piemonte va a braccetto con le. Le possiamo trovare come dessert alle feste paesano in onore del Santo Patrono, sulla tavola imbandita di ogni famiglia ben radicata sul territorio e nei ristoranti più alla moda delle città. Sono un dessert, di quelli che riportano la mia mente all’infanzia. Mia nonna era una vera e propria maestra nel prepararle e io ne andavo matta. Sentivo il profumo fin dalle scale e correvo a perdifiato, con il cuore in gola per abbracciarla. Ora lo fanno i miei figli con mia mamma. Sono semplici da realizzare e servono solo 3 ingredienti:, cioccolato fondente e amaretti, una combinazione perfetta. Una volta pronte, sono deliziose appena sfornate, a temperatura ambiente o fredde da frigorifero.