Palinsesti La7 2024-25 | novità Flavio Insinna e Botteri da pensionata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 luglio 2024) Logo LIVE Lampeggiante LIVE Nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio, sono stati presentati iLa7-25. La nuova stagione cambia parzialmente volti e sarà caratterizzata anche da nuovi ingressi. Tra le, infatti, vi sonoe Giovanna. Il conduttore, ex padrone di casa de L'Eredità, ha deciso di dire addio alla Rai per iniziare la sua nuova avventura sul canale 7 del telecomando. Andrà ad occupare uno dei territori più difficili da colonizzare sulla rete, ovvero il preserale. Dalle 19 alle 20 condurrà il game show Family Feud su La7. In questo gioco a premi andrà in onda una competizione tra due famiglie chiamate ad indovinare le risposte più comuni date dal pubblico durante alcuni sondaggi, un forte richiamo a 100% Italia condotto da Nicola Savino su Tv8.