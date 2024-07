Orban sfregio all’Europa | Vola da Putin Michel | Non ha nostro mandato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il premier ungherese Viktor Orbán è atteso a Mosca nella giornata di domani per un bilaterale con Vladimir. La notizia, rilanciata da Radio Liberty, arriva tramite il giornalista investigativo Szabolcs Panyi, secondo il quale una delegazione del governo ungherese sarebbe già nella capitale russa in attesa di Orbán. Questa visita al Cremlino, a breve distanza dalla missione di Orbán a Kiev, segna l’inizio della presidenza ungherese di turno dell’UE, sollevando preoccupazioni e polemiche a livello europeo. Fonti del governo ungherese, interpellate a riguardo, non hanno né confermato né smentito la notizia. La reazione dell’Europa non si è fatta attendere. Il presidente del Consiglio europeo, Charles, ha espresso una forte critica verso l’iniziativa del premier ungherese.