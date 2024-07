Nicholas Galitzine è il volto della nuova campagna Fendi Uomo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 luglio 2024) Oltre al successo raggiunto sul grande e piccolo schermo di recente,ha conquistato anchecome global ambassador: è infatti il protagonista dell’ultimamaison.sta vivendo la sua era di massimo splendore sul fronte cinematografico. Il suo è un nome che porta con sé garanzia, avendo racimolato un successo dopo l’altro negli ultimi anni. E non stupisce che con il suo fascino abbia conquistato anche, che l’ha scelto come uno dei nuovi testimonialsua ultimaMen per la collezione Autunno/Inverno 2024 mostrata già via social.. Crediti: Instagram/– VelvetMagInsieme a Zhang Ruoyun, ha posato per gli scattimondiale. In realtà il suo ruolo di primo ambassador globale d’abbigliamento maschile del marchio è arrivato nel 2023.