NASCAR la Cup Series torna protagonista tra i muretti di Chicago

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ad un anno di distanza da una gara storica, laCupnel centro diper la seconda prova di sempre all’interno di un tracciato non permanente. Lo Stato dell’Illinois attende i protagonisti della principale categoria americana riservata alle stock car, una sfida unica nel proprio genere in cui obiettivamente tutto può succedere. Il percorso, sviluppato sul noto simulatore di guida iRacing, ha una metratura di 2.2 miles (3.54 km) ed è articolato in 12 curve. Non ci sono state variazioni rispetto alla passata edizione di un evento che fu rallentato dalla pioggia e dai ritardi dovuti all’allerta di ‘fulmini nell’area’. Nel 2022 il vincitore fu Shane van Gisbergen, neozelandese al debutto assoluto in. Il pluricampione del Supercars Championship, il più importante campionato australiano riservato alle quattro ruote,della partita per confermarsi con la propria Chevrolet Camaro gestita dal Trackhouse Racing, una missione non semplice.