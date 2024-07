MotoGP due i temi forti del GP di Germania Il successo di Marquez e il sorpasso di Bagnaia nel Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Domenica 7 luglio assisteremo al Gran Premio di, nono atto del2024. Il barometro del campionato ha cominciato a puntare con timida decisione verso Francesco, dominatore incontrastato del fine settimana di Assen e ormai assurto al ruolo di punto di riferimento pressoché esclusivo di Ducati. Jorge Martin, ancora leader della classifica iridata con un margine esiguo su Pecco, ha già le valige in mano per trasferirsi a Noale. Enea Bastianini, pur autore di una lodevole e solida stagione, sta a sua volta per abbandonare Bologna per spostarsi in Austria, destinazione Ktm. Marc, che viceversa si affiancherà al piemontese nel 2025, sconta l’handicap di avere per le mani una Desmosedici meno evoluta. Proprio il trentunenne spagnolo sarà però l’uomo più atteso del weekend.