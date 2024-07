Minori stranieri Blitz in 15 comunità Refurtiva e armi negli armadietti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Dobbiamo fare di più per salvarli". Per il questore Antonio Sbordone è questo il punto di partenza. È da questo imperativo che nasce e si articola la massiccia operazione che ieri ha visto duecento poliziotti impegnati ad aprire, alzare materassi e frugare con i cani nelle stanze di altrettanti minorenninon accompagnati ospiti di quindicidel Bolognese. Dodici sono in città; le altre in Valsamoggia e Monghidoro. E qui, per la Squadra mobile, da cui parte il servizio ad alto impatto disposto dallo Sco (servizio centrale operativo) della Direzione centrale Anticrimine, porterebbero gli esiti di più indagini attivate a seguito di rapine, aggressioni, risse avvenute in città nell’ultimo periodo. L’ipotesi di partenza era che nellei ragazzini nascondessero lecon cui commettevano i reati e lache questi fruttavano.