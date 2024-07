Milly Carlucci vuole a tutti i costi la d' Urso a Ballando con le Stelle? Ultima chance

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono diversi mesi che si vocifera di un possibile sbarco di Barbara d'con le. L'ex conduttrice Mediaset è attualmente libera da impegni lavorativi importanti, anche se pare sia in cantiere una collaborazione con NOVE. Proprio per tale ragione, potrebbe avere finalmente a disposizione il tempo per potersi cimentare nell'avventura dicon le. Di recente, però, sono emerse delle smentite a riguardo, secondo le quali sembrava che non ci fossero speranze, almeno per il momento, di vedere l'ex Lady Cologno calcare il palco del talent show di Rai1. In queste ore, però, sono emerse delle nuove indiscrezioni. Il giornalista Alberto Dandolo ha sganciato degli scoop sul magazine Oggi in cui ha ammesso che lasembrerebbe essere disposta ad un ultimo tentativo per cercare di convincere la d'a prendere parte al suo format.