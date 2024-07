Miller Group Sostenibilità al cuore dell’impresa

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 4 luglio 2024)integra lacome pilastro centrale, con un headquarter efficiente, benessere dei dipendenti e inclusione sociale, puntando anche a ridurre emissioni e migliorare la sicurezza sul lavorointegra lacome pilastro centrale della sua strategia aziendale, con iniziative concrete come l’adozione di un headquarter ad alta efficienza energetica e la promozione di pratiche sostenibili nella comunità. Inoltre, favorisce il benessere dei dipendenti, supporta l’inclusione sociale attraverso progetti per Neet, richiedenti asilo e persone con disabilità. Il gruppo punta a un futuro sostenibile, con un impegno attivo verso la riduzione delle emissioni, il miglioramento dell’efficienza energetica e lo sviluppo di tecnologie innovative per la sicurezza sul lavoro.