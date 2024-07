Mazda la passione MX-5 incontra la solidarietà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Tra le colline marchigiane e i borghi storici del Pesarese, lo scorso fine settimana si è svolta la settima edizione di Top Down, il raduno di auto cabrio che coniuga laper le auto scoperte al sostegno della ricerca sulla Sindrome di Down. 52 MX-5 delle 60 vetture partecipanti, sono partite dalla Toscana, l’Emilia Romagna e le Marche, in una due giorni “on the road” per raggiungere il Parco Miralfiore di Pesaro dove tra esibizioni, musica e spettacolo, i partecipanti al raduno e le famiglie sostenitrici hanno celebrato insieme la.Top Down nasce nel 2017 dall’idea di un gruppo di possessori di auto sportive, tra cui diversi miatisti, con figli affetti da Sindrome di Down, che hanno deciso di unire la loro comuneper la MX-5 e per il piacere di guida a cielo aperto, con l’attenzione verso la ricerca.